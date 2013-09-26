ООН будет поддерживать Украину в проведении переписи

Фонд народонаселения ООН (ФН ООН) в Украине будет поддерживать усилия правительства по проведению переписи населения в Украине в 2016 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге Представитель фонда народонаселения ООН в Украине Нузхат Эсан.

«Нам стало известно о намерениях отложить проведение переписи населения. Я хочу отметить, что мы будем поддерживать усилия по проведению переписи населения именно в 2016 году, поскольку один из наших проектов в Украине касался укрепления потенциала Украины для проведения такой переписи», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины перенес проведение переписи населения Украины с 2013 на 2016 год.

Напомним, правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена на декабрь 2012 года, а затем - на 2013 год.

Минэкономразвития инициировал перенесение проведения переписи населения на 2013 год в связи с тем, что меры по её подготовке и проведению профинансированы лишь на 41,4% от потребности. При этом ограниченный размер ассигнований на подготовку и проведение переписи наблюдался в течение четырех лет – с 2008 по 2012 г. Первая и пока единственная перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. По данным тогдашней переписи, численность населения Украины составила 48,457 млн. человек.

По данным Государственной службы статистики, на 1 августа 2013 года численность населения Украины составила 45 млн. 464 тыс. 917 человек.

В мировой практике переписи населения проводят приблизительно каждые 10 лет. До этого украинцев переписывали еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. человек.

ФН ООН начал свою работу в Украине в 1997 году с реализации отдельных проектов в области репродуктивного здоровья и планирования семьи.

ФН ООН работает в свыше 140 странах мира и за 40 лет существования оказал странам техническую помощь стоимостью более 6 млрд. долл. США.