Продукты, которые надо есть каждый день

Ягоды. Черника, малина, ежевика, клубника содержат антиоксиданты, которые защищают нас от рака, замедляют процесс старения и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, пишут российские СМИ.

Совет: добавляйте их утром в кашу или хлопья. Можно добавлять как замороженные ягоды, когда не сезон, так и свежие ягоды летом.

Брокколи

Брокколи содержит витамины A и C, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, брокколи - это самый изученный продукт с точки зрения противоракового действия. Два вещества в нем (сульфарофан и кемпферол) доказано снижают риск развития рака.

Совет: брокколи можно просто погрызть перед телевизором или за компьютером!

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки гораздо лучше подсолнечных. Главная причина их съесть - железо! Особенно если вы едите мало мяса. Железо необходимо нашим красным кровяным клеткам, чтобы переносить кислород. Без него мы умрем! Другие хорошие овощные источники железа: бобы, зелень и злаковые.

Совет: просто возьмите их с собой на работу для перекуса!

Льняное семя

Льняное семя содержит белок, витамины группы B. Но это все ничто по сравнению с тем, что льняные семечки являются самым хорошим источником омега-3 жирных кислот. Для того чтобы питательные вещества всосались в кишечнике, льняные семечки следует измельчить, например, в блендере.

Совет: льняными семечками можно посыпать салаты!

Зеленый чай

Зеленый чай - это настоящий убийца раковых клеток. Причем хитрый убийца! Он нарушает доставку крови и питательных веществ к опухоли и тем самым просто «морит» ее голодом.

Совет: выпейте чашку-другую во время обеда дома или на работе!

Зеленые листовые овощи

Шпинат, капуста, мангольд, руккола и другая зелень содержат огромное количество антиоксидантов, которые борются с раком. Почти по каждому витамину и веществу лидер найдется именно среди зелени. Чем темнее цвет листьев, тем больше антиоксидантов. Не забудьте тщательно вымыть листья перед употреблением.