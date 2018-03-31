Новые санитарные нормы для детсадов обоснованы учеными

Все требования, изложенные в Государственных санитарных правилах и нормах для детских и школьных заведений, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Украины от 1 августа 2013 года за № 678, обоснованы учеными и практиками с позиции сохранения и укрепления здоровья детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Минздраве заявила заведующая отделением гигиены детства, заместитель директора Института гигиены и медицинской экологии Национальной академии медицинских наук Украины Надежда Полька.

“Все положения данного документа имеют научное обоснование и физиологическое обоснование всех требований, которые там изложены. И мы можем с полной ответственностью сказать о том, что при соблюдении требований, которые там прописаны, гарантируются безопасные для здоровья детей условия пребывания, учебы, роста и воспитания в детсадах”, - сказала Полька.

Она обратила внимание, что прописанные нормы и правила согласованы без замечаний МОН Украины, Минсоцполитики, Национальной ассамблеи инвалидов Украины, поскольку документ содержит пункты, касающиеся пребывания детей с ограниченными возможностями в детсадах, и получено положительное заключение Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека относительно соответствия акта положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод и европейской практике.

Полька также обратила внимание, что в апреле этого года проект документа был обнародован на сайте Минздрава для общественного обсуждения, и все поступившие замечания и предложения были учтены в окончательном варианте Государственных санитарных норм и правил для детсадов.

Кроме того, она отметила, что над документом работали врачи-гигиенисты, эпидемиологи, педиатры, ортопеды, психологи, педагоги, а также архитекторы. По словам специалиста, документ создан на основе результатов многолетних научных исследований, изучения влияния факторов условий учебы и воспитания на здоровье детей.

Полька выразила уверенность, что все требования реалистичны, но к их внедрению необходимо стремиться. Она сказала, что на выполнение всех требований действительно нужно время, возможно год или два, а также определенные финансовые вложения, но это даст достойные условия для пребывания наших детей в дошкольных учебных заведениях, которые будут отвечать современности и европейским и мировым требованиям.

Отвечая на вопрос журналистов, она отметила, что новыми в документе являются условия, которые касаются пребывания детей с ограниченными возможностями в детсадах, в частности, это касается размеров помещений туалетов, а также обустройства подъездов к детсаду и перемещения детей на инвалидных колясках по помещениям детсада. Также новым является разрешение на достройку третьего этажа в детских садах (раньше ограничивались двумя этажами), с тем, чтобы на последнем этаже размещать административные помещения.

Кроме того, в новых требованиях к детсадам прописаны четкие условия пребывания детей в группах краткосрочного пребывания (4 часа). Также новыми правилами запрещено использование кондиционеров. Эту норму Полька объяснила тем, что из-за кондиционеров возникают проблемы с простудными заболеваниями, кроме того, они не очищают воздух и в них концентрируются загрязнители, которые есть в воздухе, а также там собираются грибки, вызывающие аллергические болезни. По ее словам, запрещено использование увлажнителей, поскольку они также являются возбудителями болезней разного рода.

Полька уточнила, что требование, например, к размеру туалета - именно 165 сантиметров, а не 163, обусловлено тем, что именно такая ширина позволяет проехать инвалидной коляске, на которой перемещается ребенок.

“Я не вижу ничего сложного в том, чтобы немножко передвинуть стенку туалета, чтобы обеспечить проезд коляски. Кстати, не все детсады посещают дети с ограниченными возможностями, а в тех, где такие детки есть, я не считаю, что это будет большой проблемой обеспечить”, - сказала она.

Что касается требования не носить воспитателям и другим работникам детсада украшения в рабочее время, заведующая лабораторией гигиенического обеспечения условий жизнедеятельности детей Института гигиены Алина Платонова отметила, что это вызвано необходимостью соблюдения условий для предупреждения возникновения и распространения заболеваний, в том числе инфекционных, а также травмирования детей.

“На украшениях могут быть возбудители инфекционных заболеваний... Если украшение случайно упадет в еду... и нельзя руки хорошо помыть, когда на пальцах есть кольца... Ничего нового в этом требовании нет. Это абсолютно нормальное требование, которое и раньше выполнялась, но сейчас оно просто четко прописано”, - утверждает Платонова.

Она подчеркнула, что в новых правилах требуется одновременное пребывание в группе не более 20 детей, но это условие было всегда, в то же время не соблюдалось. По ее словам, исходя из этой нормы детей в группе, рассчитывались нормы и правила, утвержденные приказом Минздрава.

Присутствующий на пресс-конференции представитель Государственной санитарно-эпидемиологической службы Алексей Давиденко сообщил, что за нарушение утвержденных санитарных правил и норм предусматривается ответственность от административной до уголовной. Но он заметил, что никто сразу детсад закрывать не будет, если в нем обнаружено нарушение, поскольку сначала делается предписание об устранении нарушения и дается необходимое время для этого.

Давиденко заверил, что обычно специалисты СЭС согласовывают с руководством детсада время, необходимое для того, чтобы было устранено отклонение от той или иной нормы. Он также обратил внимание, что, согласно новому законодательству, плановые проверки СЭС может осуществлять лишь раз в год. Детсады, которые действуют в Украине, должны были быть проверены к началу учебного года. Новые же правила и нормы пребывания детей в дошкольных учебных заведениях, как информировалось на пресс-конференции, вступили в действие с 3 сентября.