В Украине объявили штормовое предупреждение

Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение почти по всей Украине из-за сильного ветра, дождя и заморозков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 26 сентября в западных областях, днем и в южной части ожидаются местами порывы ветра 15-20 м/с; днем в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях - местами сильный дождь.

26 и 28 сентября ночью в Украине, кроме юга, 27 сентября в западных областях на поверхности почвы заморозки 5-0°.

28 сентября в Карпатах и в северной части Украины местами в воздухе заморозки 3-0°.