В Украине могут раньше включить отопление

В тех регионах, где среднесуточная температура воздуха на протяжении трех дней продержится на уровне 8°С, отопительный сезон может начаться раньше. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул на выездной коллегии Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в Ивано-Франковске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, на выездной коллегии руководство Минрегиона и областей доложили вице-премьеру о состоянии подготовки к новому отопительному сезону.

Как отметил Вилкул, «в этом году подготовка к зиме и новому отопительному сезону имеет два ключевых направления. Первое – это подготовка объектов ЖКХ и получение ими актов и паспортов готовности. Второе – это внедрение энергосберегающих технологий. До начала отопительного сезона остались считанные дни. По заданию правительства к 1 октября должны быть готовы все объекты жилищно-коммунального хозяйства. Все акты и паспорта готовности должны быть подписаны соответствующими инспекциями».

По словам Вилкула, «подготовительные работы по стране выполнены уже на 98%. В соответствии с законодательством, отопительный сезон может начаться не 15 октября, а раньше, если среднесуточная температура воздуха на протяжении трех дней продержится на уровне плюс 8 градусов Цельсия. Потому на сегодняшний день уже на первый план выходят работы по заполнению теплоносителем систем отопления и тепловых сетей. Местные органы власти должны активизировать взаимодействие с Гидрометцентром и предприятиями теплокоммунэнерго для своевременного начала отопительного сезона».

По информации из регионов, готовы к зиме более 201 тысячи жилых домов (это 98,3% запланированного). Из них паспорта готовности есть у 200 тыс. 215 домов. То есть, у 99,6% от фактически подготовленных, или 97,9% от запланированного.

Вилкул отметил, что только при наличии подписанных актов и паспортов готовности объект считается готовым к отопительному сезону.

По его словам, задание этого отопительного сезона – сокращение потребления природного газа предприятиями ЖКХ на 5%.