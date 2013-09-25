Завтра в Украине на почве местами заморозки

Завтра в Украине ночью без существенных осадков, днем, кроме Крыма и Приазовья, ожидаются дожди, в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях местами сильные дожди.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях, а днем и в южной части местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 2-7° тепла, на почве местами (на севере Левобережья повсюду) заморозки 0-3°, днем 8-13° тепла; в южной части и на Закарпатье ночью 5-10° тепла, днем 14-19°, на юге Одесской области и местами в Крыму 20-23°.

В Киеве и области в четверг ночью без осадков, днем сильные дожди. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 2-7° тепла, на почве местами заморозки 0-3°, днем 8-13° тепла, в Киеве температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12° .

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 11-17°, в районе Евпатории 18°, Севастополя 19°; в Днепре возле Киева 13°.