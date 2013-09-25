Минздрав думает о создании центра китайской медицины

Минздрав рассматривает перспективу создания в Украине лечебно-диагностического центра традиционной китайской медицины.

Об этом говорилось во время встречи заместителя министра здравоохранения Украины Романа Богачева с главой Государственной администрации традиционной китайской медицины Китайской Народной Республики Ванг Гуоцяном, состоявшейся в рамках рабочей поездки украинской правительственной делегации в КНР, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины.

Отмечается, что во время встречи обсуждались вопросы активизации сотрудничества двух стран в сфере здравоохранения. В частности, рассматривалась перспектива создания в Украине лечебно-диагностического центра традиционной китайской медицины. Ведь традиционная китайская медицина (КТМ) сегодня рассматривается как часть науки о «воспитании жизни», куда, кроме медицины, входят и различные методы психофизиологических практик, диетология и тому подобное. Сегодня КТМ позиционируется правительством Китая как национальное достояние, символ страны и научная дисциплина.

Также во время встречи было решено провести второе заседание подкомиссии по вопросам медицины.

Программа развития стратегического партнерства Украины и КНР в области медицины предусматривает привлечение китайских специалистов и обмен опытом между медицинскими специалистами обеих стран.