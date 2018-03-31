Можно ли во время беременности и кормления придерживаться диет

В пе­ри­од бе­ре­мен­нос­ти и пос­ле ро­дов, за­мо­тав­шись про­бле­ма­ми на­сущны­ми и за­бо­та­ми о ре­бен­ке, со­всем за­бы­ва­ешь о се­бе.

Сна­ча­ла эта за­быв­чивость по­нят­на — ведь мыс­ли о собст­венном ма­лы­ше ку­да важ­нее се­бя са­мой. Ка­за­лось бы, все вер­но, но, ока­зав­шись в ка­кой-то мо­мент око­ло зер­ка­ла, за­мира­ешь на мгно­венье — я ли это? А все по­то­му, что во вре­мя ожи­да­ния «ма­ленько­го чу­да» при­бав­ля­ешь око­ло 10—15 кг.

Каж­дый ведь убеж­да­ет: «Нуж­но ку­шать за дво­их!» Ког­да по­яв­ля­ет­ся ма­лыш, и во­все ста­но­вит­ся не до собст­вен­ной внеш­нос­ти.

Что­бы обес­пе­чить ре­бен­ку пра­виль­ное пи­та­ние в пе­ри­од лак­та­ции, мо­ло­дая ма­ма сме­та­ет со сто­ла все, что нуж­но, и по­рой да­же то, что не­льзя, ис­крен­не по­ла­гая, что де­ла­ет все пра­виль­но. Не­уди­ви­тель­но, что вес уве­ли­чи­ва­ет­ся, и в ито­ге в зер­кале рас­плы­ва­ет­ся вро­де бы зна­ко­мая фи­гу­ра.

«Ни­че­го страш­но­го, — ду­ма­е­те вы по­нача­лу, — сей­час мне не до ди­ет, тем бо­лее мам, кор­мя­щих гру­дью, не­льзя огра­ни­чивать в еде». Оправ­ды­ва­е­те се­бя? Ведь за­час­тую за дан­ны­ми вы­ска­зы­ва­ни­я­ми скры­ва­ет­ся ба­наль­ная жаж­да пе­ре­еда­ния.

Но до­ля ис­ти­ны здесь все же есть, так как пос­ле ро­дов ор­га­низм жен­щи­ны вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся в те­че­ние це­ло­го го­да, и в те­че­ние это­го пе­ри­о­да вре­ме­ни не­льзя му­чить се­бя стро­ги­ми ди­е­та­ми и го­ло­довка­ми. Они мо­гут при­вес­ти к зна­чи­тель­ным про­бле­мам со здо­ровь­ем и здо­ровь­ем ма­лы­ша.

За­пом­ни­те, в ра­ци­о­не долж­но при­сут­ство­вать не ме­нее 45 раз­лич­ных пи­та­тель­ных ве­ществ, бла­го­да­ря ко­то­рым клет­ки ор­га­низ­ма бу­дут обес­пе­че­ны энер­ги­ей. И еще, пи­та­ние ва­ше­го ма­лы­ша на­пря­мую за­ви­сит от ка­чест­ва мо­ло­ка, а оно, в свою оче­редь, за­ви­сит от то­го, что вы еди­те.

Если же риск­не­те пе­рей­ти на стро­жай­шую ди­е­ту, то ваш ор­га­низм бу­дет по­треб­лять не­до­ста­точ­но по­лез­ных ве­ществ, и, сле­до­ва­тель­но, их бу­дет не хва­тать и ре­бен­ку. Со­гла­си­тесь, не луч­ший ва­ри­ант: гу­бить здо­ровье ра­ди фи­гу­ры.

Дру­гое де­ло — при­дер­жи­вать­ся опреде­лен­ной ди­е­ты, а точ­нее, пра­виль­но и пол­но­цен­но пи­тать­ся. Если вы бу­де­те со­блю­дать про­с­тые пра­ви­ла, то не­пре­менно ста­не­те здо­ро­вее, строй­нее и не на­вре­ди­те сво­е­му ма­лы­шу.

Нуж­но знать, во-пер­вых, с ка­ко­го вре­ме­ни мож­но на­чи­нать свою ди­е­ту; во-вто­рых, что мож­но, а что не­льзя есть; в-треть­их, сколь­ко ка­ло­рий со­дер­жит­ся в том или ином про­дук­те; и, в-чет­вер­тых, как пра­виль­но их ском­по­но­вать.

Иног­да, прав­да, под­счет ка­ло­рий мо­жет свес­ти с ума да­же са­мо­го тер­пе­ливо­го ма­те­ма­ти­ка.

Но их не­об­хо­ди­мо счи­тать, ина­че борь­ба с лиш­ним ве­сом не при­не­сет ре­зуль­та­тов. Ведь час­то ка­жет­ся, что за це­лый день бы­ло съеде­но со­всем чуть-чуть, а ока­зы­ва­ет­ся, что вы пре­вы­сили свою нор­му, по­гло­тив за обе­дом па­ру пи­рож­ных, сдоб­ных бу­ло­чек и за­пив все слад­ки­ми га­зи­ро­ван­ны­ми на­пит­ка­ми, при­чем пос­ле все­го это­го мож­но остать­ся голод­ной.

Ко­неч­но, си­деть с каль­ку­лято­ром око­ло та­рел­ки с са­ла­том глу­по, но это по­мо­жет вам сба­лан­си­ро­вать свое пи­та­ние в со­от­вет­ст­вии с по­нра­вив­шей­ся ди­е­той и об­рес­ти фи­гу­ру, о ко­то­рой вы мог­ли толь­ко меч­тать. При этом вы мо­же­те не бес­по­ко­иться о пи­та­нии сво­е­го ре­бен­ка, при корм­лении гру­дью он бу­дет по­лу­чать все по­лезные ве­щест­ва в не­об­хо­ди­мом ко­ли­чест­ве.

Глав­ное — по­ста­рать­ся вы­брать ме­ню со­глас­но ва­шим ин­ди­ви­ду­аль­ным осо­беннос­тям и осо­бен­нос­тям ор­га­низ­ма ва­ше­го ма­лы­ша, так как раз­лич­ные про­дук­ты мо­гут вы­звать у ма­лы­шей ал­лер­ги­чес­кие ре­ак­ции, ко­ли­ки и рас­стройст­ва пи­ще­ва­рения. Тог­да от про­дук­та-ал­лер­ге­на сле­ду­ет сра­зу от­ка­зать­ся.

В иде­а­ле лю­бую ди­е­ту не­об­хо­ди­мо под­дер­жи­вать ком­плек­сом опре­де­лен­ных уп­раж­не­ний. Но меж­ду стир­кой дет­ских пе­ле­нок и при­го­тов­ле­ни­ем мо­лоч­ных сме­сей не всег­да оста­ет­ся вре­мя за­нять­ся со­бой. Но, если по­яви­лась па­ра сво­бод­ных ми­нут, нуж­но по­тра­тить их с умом.

Это во­все не озна­ча­ет, что нуж­но де­лать упор на фи­зи­чес­кую на­груз­ку. Боль­ше от­ды­хайте — си­лы по­на­до­бят­ся.

Уп­раж­не­ния мож­но на­чи­нать толь­ко спус­тя 5—6 не­дель пос­ле ес­тест­вен­ных ро­дов и 2—2,5 ме­ся­ца пос­ле ке­са­ре­ва се­че­ния. Тре­ни­ров­ки не долж­ны быть ин­тен­сив­ными, они долж­ны но­сить ха­рак­тер лег­ких раз­ми­нок.

Но все-та­ки са­мое глав­ное — это пра­виль­ное пи­та­ние.

Вот, на­при­мер, под­дер­жать се­бя в то­ну­се и хо­ро­шем рас­по­ло­же­нии ду­ха вам по­мо­гут уг­ле­во­ды, они так­же снаб­дят энер­ги­ей поч­ки, нер­в­ную сис­те­му, мыш­цы и мозг.

dytyna.info