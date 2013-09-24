Украина активизирует партнерство с Китаем в сфере медицины

В Украине планируется создание лечебно-диагностического центра традиционной китайской медицины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, в частности, перспектива создания такого центра обсуждалась на встрече заместителя главы Минздрава Украины Романа Богачева с заместителем министра Государственного комитета здравоохранения и планирования семьи, главой Государственной администрации традиционной китайской медицины Китайской Народной Республики Ванг Гуоцяном.

При этом в Минздраве отметили, что традиционная китайская медицина (КТМ) сегодня рассматривается как часть науки о «воспитании жизни», куда, кроме медицины, входят и разные методы психофизиологических практик, диетология и тому подобное. Сегодня КТМ позиционируется правительством Китая как национальное достояние, символ страны и научная дисциплина, говорится в сообщении.

Также во время этой встречи, которая состоялась в рамках рабочей поездки украинской правительственной делегации в КНР во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым, было решено провести второе заседание подкомиссии по вопросам медицины, добавили в Минздраве.