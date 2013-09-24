В ближайшее время в Украине ожидаются заморозки

В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 26 сентября в Украине, кроме юга, Закарпатья и Прикарпатья, 27 сентября в западных областях на почве, в Карпатах и в воздухе местами ожидаются заморозки 0-3°.

При этом 26 сентября на северо-востоке, а 27 сентября на северо-западе Украины - заморозки повсюду.