В ближайшее время в Украине ожидаются заморозки

14:39, 24 сентября 2013
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В Карпатах заморозки 0-3°

В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 26 сентября в Украине, кроме юга, Закарпатья и Прикарпатья, 27 сентября в западных областях на почве, в Карпатах и в воздухе местами ожидаются заморозки 0-3°.

При этом 26 сентября на северо-востоке, а 27 сентября на северо-западе Украины - заморозки повсюду.

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