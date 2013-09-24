В ближайшее время в Украине ожидаются заморозки
14:39, 24 сентября 2013Страна
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В Карпатах заморозки 0-3°
В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки.
Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 26 сентября в Украине, кроме юга, Закарпатья и Прикарпатья, 27 сентября в западных областях на почве, в Карпатах и в воздухе местами ожидаются заморозки 0-3°.
При этом 26 сентября на северо-востоке, а 27 сентября на северо-западе Украины - заморозки повсюду.
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