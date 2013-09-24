В Украине заменили 474 км теплосетей

В Украине перед началом отопительного сезона заменили 474 километра теплосетей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-премьер-министр Александр Вилкул во время выездного совещания по вопросам выполнения предприятием «Киевэнерго» заданий правительства по подготовке столицы к отопительному сезону.

«В целом по стране на сегодняшний день уже обновлено 474 километра теплосетей – это 99% плана», - сказал он, подчеркнув, что «безусловно, необходимо сделать намного больше. Но наиболее проблемные участки заменяются уже сейчас».

Вице-премьер поставил задание увеличить безаварийность теплосетей, ведь от этого зависит качество теплоснабжения граждан.

Также Вилкул отметил, что «люди должны быть обеспечены стабильным теплом во время нового отопительного сезона. Правительством поставлено задание местным органам власти и предприятиям теплокоммунэнергетики (ТКЭ) принять необходимые меры для модернизации распределительных тепловых сетей центрального отопления и горячего водоснабжения для уменьшения аварийности и потерь тепла. В соответствии с законодательством, новый отопительный сезон начинается, когда 3 суток подряд среднесуточная температура не превышает 8 градусов Цельсия. Поэтому местные органы власти должны отработать с Гидрометцентром и предприятиями ТКЭ своевременное начало отопительного сезона», - сказал вице-премьер.