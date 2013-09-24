Завтра в Украине ожидаются дожди

Завтра в Украине ожидаются небольшие дожди, ночью в северных областях и в Карпатах, днем в Крыму и на востоке умеренные дожди, лишь в западной части днем без осадков.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 4-9° тепла, на побережье Крыма 10-15°; днем 9-14°, на Закарпатье и в южной части 13-18°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 1-6° тепла.

В Киеве и области в среду временами дожди (днем небольшие). Ветер западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 9-14°, в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях составляет 16-19°, в районе Одессы 12°, Ялты 13°, Геническа 14°; в Днепре возле Киева 14°.