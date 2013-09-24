Рекомендуют не парковать машины под деревьями

В связи с объявлением Гидрометеоцентром штормового предупреждения в Киеве коммунальное объединение «Киевзеленстрой» обращается к водителям с рекомендацией воздержаться от парковки автомобилей под деревьями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, генеральный директор КО «Киевзеленстрой» Михаил Царенко отметил, что «порывы ветра до 20 м/с могут спровоцировать повреждение ствола даже у здорового дерева. Поэтому мы обращаемся к водителям с просьбой не парковать автомобили под деревьями, особенно на придомовых территориях. Это поможет предотвратить повреждение частного транспорта (который, как правило, восстанавливается за счет владельцев) в случае падения деревьев».

В каждом районе столицы для оперативного реагирования и ликвидации нештатных ситуаций назначены оперативные дежурные.

В то же время, как сообщает Главное управление ГСЧС в г. Киеве, 23 сентября спасатели вызволили из-под упавшего дерева два автомобиля.

Так, 23 сентября в 16:35 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в г. Киеве поступило сообщение о том, что в Печерском районе, по ул. Зверинецкой, 56, на два легковых автомобиля упало дерево.

Как выяснилось, от порывов ветра на автомобили марки ВАЗ-21112 и Chevrolet Aveo упало вырванное с корнем дерево.

Кроме того, в сообщении ГУ ГСЧС в столице от 23 сентября отмечается, что жителям Киева следует ожидать значительного усиления ветра. В связи с этим ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве напоминает киевлянам и гостям столицы о необходимости соблюдения правил безопасности во время сильного ветра или шквала.

«Если вы находитесь на улице во время урагана, перейдите в безопасное место. Не стойте под старыми деревьями, возле старых зданий, ненадежно закрепленных конструкций. Избегайте мостов, эстакад, трубопроводов, линий электросетей, водоемов. Если есть такая возможность, скройтесь во внутренних помещениях крепкого здания. В случае, если вы находитесь в помещении, нужно плотно закрыть все окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. После того, как ветер стихнет, не выходите сразу на улицу. Шквал может повториться», - говорится в сообщении ГУ ГСЧС в г. Киеве.