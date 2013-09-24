Последствия несвоевременно пролеченной ангины
Ревматизм, менингит, гломерулонефрит
Ангина (острый тонзиллит) - это воспаление лимфоидной ткани глотки.
В отличие от острых респираторных заболеваний, которые можно лечить и самостоятельно, самолечение ангины может стать смертельно опасным.
Кроме того, что ангина может быть похожа на проявление опасных инфекций, например - мононуклеоза, ангина зачастую приводит к гнойным осложнениям.
Ни первое, ни второе стандартной народной терапии не поддастся, а полоскание горла в некоторых случаях может привести к распространению инфекции.
Итак - при любой форме ангины обращайтесь к врачу.
Вот основные симптомы ангины:
Боль в горле, усиливающаяся при глотании. Появляется достаточно быстро, после начала заболевания.
Характер боли нередко бывает сдавливающим. Именно отсюда пошло название «ангина» (ango - душить, лат.)
Миндалины - увеличены. В зависимости от типа возбудителя и стадии гнойного процесса выглядеть могут очень разнообразно: их покрывает желтый, белый или серый налёт или плёнка
Как правило - повышение температуры тела до 39-41 °С. Это связано с бактериальной инфекцией.
Общие симптомы интоксикации (отравления организма)
К ним относится головная боль, тошнота, может быть рвота или понос, общая слабость, обмороки.
Кстати, полезно запомнить:
- если при простудном заболевании температура тела не превышает 38 °С - возбудитель скорее всего вирус, и антибиотики назначать смысла нет (они на вирусы не действуют).
- если же температура поднимается выше - антибиотики назначаются обязательно, т.к возбудитель скорее всего - бактерия, поддающаяся действию антибиотика.
Кроме того, при температуре выше 40 °С сопротивляемость иммунной системы ослабевает, т.к. клетки не в состоянии нормально синтезировать белок, в т.ч. антитела.
Кроме того симптомам ангины является увеличенные подчелюстные лимфоузлы. У здорового человека при ощупывании подчелюстного пространства никаких болезненных ощущений и узлов найти не получится.
У больного ангиной - вы сразу нащупаете упругие выпуклости под челюстью с двух сторон.
При несвоевременно поставленном диагнозе можно получить следующие осложнения ангины:
- абсцесс (большой гнойник) глотки, который кроме всего может вызвать тяжелейший менингит и инфекционно-токсический шок
- ревматизм, как следствие расселения возбудителя из миндалин
- гломерулонефрит, при попадании возбудителя с током крови в почки.
Чтобы не довести ангину до печального финала - при первых признаках заболевания необходимо проконсультироваться у ЛОР-врача.