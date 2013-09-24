Последствия несвоевременно пролеченной ангины

Ангина (острый тонзиллит) - это воспаление лимфоидной ткани глотки.

В отличие от острых респираторных заболеваний, которые можно лечить и самостоятельно, самолечение ангины может стать смертельно опасным.

Кроме того, что ангина может быть похожа на проявление опасных инфекций, например - мононуклеоза, ангина зачастую приводит к гнойным осложнениям.

Ни первое, ни второе стандартной народной терапии не поддастся, а полоскание горла в некоторых случаях может привести к распространению инфекции.

Итак - при любой форме ангины обращайтесь к врачу.

Вот основные симптомы ангины:

Боль в горле, усиливающаяся при глотании. Появляется достаточно быстро, после начала заболевания.

Характер боли нередко бывает сдавливающим. Именно отсюда пошло название «ангина» (ango - душить, лат.)

Миндалины - увеличены. В зависимости от типа возбудителя и стадии гнойного процесса выглядеть могут очень разнообразно: их покрывает желтый, белый или серый налёт или плёнка

Как правило - повышение температуры тела до 39-41 °С. Это связано с бактериальной инфекцией.

Общие симптомы интоксикации (отравления организма)

К ним относится головная боль, тошнота, может быть рвота или понос, общая слабость, обмороки.

Кстати, полезно запомнить:

- если при простудном заболевании температура тела не превышает 38 °С - возбудитель скорее всего вирус, и антибиотики назначать смысла нет (они на вирусы не действуют).

- если же температура поднимается выше - антибиотики назначаются обязательно, т.к возбудитель скорее всего - бактерия, поддающаяся действию антибиотика.

Кроме того, при температуре выше 40 °С сопротивляемость иммунной системы ослабевает, т.к. клетки не в состоянии нормально синтезировать белок, в т.ч. антитела.

Кроме того симптомам ангины является увеличенные подчелюстные лимфоузлы. У здорового человека при ощупывании подчелюстного пространства никаких болезненных ощущений и узлов найти не получится.

У больного ангиной - вы сразу нащупаете упругие выпуклости под челюстью с двух сторон.

При несвоевременно поставленном диагнозе можно получить следующие осложнения ангины:

- абсцесс (большой гнойник) глотки, который кроме всего может вызвать тяжелейший менингит и инфекционно-токсический шок

- ревматизм, как следствие расселения возбудителя из миндалин

- гломерулонефрит, при попадании возбудителя с током крови в почки.

Чтобы не довести ангину до печального финала - при первых признаках заболевания необходимо проконсультироваться у ЛОР-врача.

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