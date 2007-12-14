Ошибка врачей стоила крымчанам жизни

Прокуратура Крыма возбудила 16 уголовных дел против медработников, которые нарушали права пациентов на качественную и бесплатную медицинскую помощь. При этом из-за халатности врачей трое человек лишились жизни.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре, уголовные дела по трагическим случаям, произошедшим в Евпатории, Армянске и Бахчисарайском районе, были возбуждены осенью этого года.

"В территориальном медицинском объединении Евпатории медики не "рассмотрели" у 28-летнего потерпевшего, доставленного с черепно-мозговой травмой, страшной патологии. Она стала смертельной, потому что врачи не оказали необходимой помощи пациенту. При этом непрофессионализм и небрежность медработников в Джанкойской и Красноперекопской районных больницах и медучреждениях Керчи сделали инвалидами трех крымчан", – говорится в заявлении.

В одном случае инвалидность получил несовершеннолетний ребенок, мать которого неоднократно обращалась к медикам, но те не принимали мер для противотуберкулезного лечения больного.

Еще в одном случае возбуждено уголовное дело в отношении врача-терапевта центральной районной больницы Джанкоя, из-за халатности которой после прививки от гепатита погибла пациентка. Как оказалось, прививка была сделана без предыдущего обследования больной, после чего состояние здоровья пострадавшей резко ухудшилось, а через 18 дней она умерла.

"Врач не приняла всех необходимых мер по предотвращению смерти пациентки", – сообщают в прокуратуре, ссылаясь на вывод экспертизы, которая и подтвердила наличие причинно-следственной связи между бездеятельностью работника медицинского учреждения и смертью пациентки.

Также, прокуратура дала криминально-правовую оценку действиям медработников, которые требовали плату за свою помощь, выдавали "нужные" справки, отпускали без рецепта сильнодействующие и психотропные препараты. По этим фактам к 152 работникам медучреждений применены административные и дисциплинарные меры.