В Киевской области с пищевым отравлением госпитализированы 17 детей

В Киевской области на протяжении 11-13 декабря в инфекционные отделения Васильковской районной и Киевской областной детских больниц из детского сад1а "Золотые зернышки" (пгт Глеваха) госпитализированы 17 детей (2001-2005 г.р.).

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 10-ти госпитализированных установлен диагноз - острый гастроэнтероколит. Всего в саде воспитывается 120 детей.

Причина заболевания устанавливается. Течение заболевания - средней степени тяжести.

Специалистами районной и областной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Киевской области.