Началась Всеукраинская неделя сердца

23 сентября начинается Всеукраинская неделя сердца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как отмечается в сообщении, на протяжении семи дней по всей Украине состоится ряд мероприятий, направленных на повышение осведомленности украинцев о методах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и популяризации здорового образа жизни.

В частности, с понедельника в шести столичных школах специалисты проведут открытые уроки для школьников старших классов. Ученикам объяснят, что такое артериальное давление и научат самостоятельно его измерять. Акция «Измерь давление своей бабушке» расскажет школьникам о важности вести здоровый образ жизни и заботиться о собственном здоровье и своих родных, отметили в Минздраве.

Также на протяжении недели в 560 поликлиниках по всей Украине будет работать «Мастерская здоровья», где все желающие смогут измерять давление и получить соответствующие рекомендации врачей.

Финалом Всеукраинской недели сердца станет проведение игры-квеста «Дорога к здоровому сердцу», которая состоится 28 сентября, накануне Всемирного дня сердца, в столице. Победит тот, кто лучше знает правила соблюдения здорового образа жизни, отметили в пресс-службе.

Сегодня на пресс-конференции, посвященной Всеукраинской неделе сердца, заместитель министра здравоохранения Александр Толстанов подчеркнул важность государственного контроля лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний как таких, которые уносят жизни многих людей мира и Украины в частности.

«По статистике, в структуре смертности они занимают почти 66%. А от самого распространенного заболевания системы кровообращения – гипертонии, сегодня страдает более 12 млн украинцев. Нелеченое повышенное давление приводит к инфарктам миокарда и инсультам. Именно поэтому так важно брать болезнь под контроль», - подчеркнул он.

В свою очередь главный внештатный терапевт Минздрава Василий Нетяженко отметил, что многих осложнений можно избежать и без применения лекарств, с помощью профилактики.

«Часто повышенное давление становится следствием неправильного образа жизни. Например, курение и неправильное питание. Сегодня украинцы едят многовато соли, а это одна из причин повышения давления. Так, в среднем украинец употребляет 12 граммов соли в сутки, а рекомендованная норма – 4 грамма. Также не рекомендуется употреблять лечебные минеральные воды вместо столовых. Ведь они также насыщены солями. И, конечно, каждому необходима умеренная физическая активность – хотя бы обычные прогулки. Эти простые рекомендации позволят снизить давление», - отметил специалист.