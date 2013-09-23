Фармацевты играют важную роль в модернизации медицины

Президент Украины Виктор Янукович поздравил с профессиональным праздником работников фармацевтической отрасли.

Как отмечает Президент в поздравлении, размещенном на официальном сайте главы государства, "фармацевтическое сообщество играет важную роль в процессе начатой два года тому назад модернизации системы здравоохранения".

"Ваша профессия непосредственно связана с сохранением самого ценного достояния государства - здоровье ее граждан. Совмещая глубокие знания и профессиональный опыт, вы ежедневно делаете весомый вклад в спасение человеческой жизни", - отметил Янукович. Он также выразил уверенность, что благодаря ответственному и упорному труду фармацевтов Украина сможет достичь поставленной цели - обеспечить население качественными и доступными лекарственными средствами.