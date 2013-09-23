Азаров поздравил фармацевтов с профессиональным праздником

Премьер-министр Украины Николай Азаров 21 сентября поздравил работников фармацевтической отрасли с профессиональным праздником.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины.

Обращаясь к фармацевтам, Азаров отметил, что благодаря их самоотверженному труду «фармацевтическая промышленность Украины развивается в соответствии с мировыми тенденциями научно-исследовательской, производственной, торговой сферы, что способствует интеграции Украины в мировое сообщество и повышению ее статуса как государства с конкурентоспособной, социально-ориентированной экономикой и рыночным хозяйством, которое динамично развивается во благо народа Украины».

Премьер-министр выразил благодарность сотрудникам фармацевтической отрасли Украины, которые своим неутомимым, самоотверженным трудом помогают сохранить то, что признано высшей социальной ценностью — жизнь и здоровья человека.

Азаров пожелал фармацевтам крепкого здоровья, радости, добра и успехов в реализации жизненных планов, вдохновения в достижении новых вершин в их нелегкой, однако очень важной и ответственной профессии.