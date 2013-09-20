Изюм - антидепрессант, курага — целебна для сердца

Диетологи назвали сухофрукты, которые приносят больше всего пользы. По мнению специалистов, лучшие сухофрукты для весны – это чернослив, изюм, курага, финики и инжир. Они поддержат иммунную систему до того времени, когда в изобилии появятся свежие фрукты и овощи. При этом каждый из этих сухофруктов обладает уникальными свойствами, пишут иностранные СМИ.

Так, чернослив может избавить не только от запоров и болей в животе, но также очень полезен для зрения. Кроме того, регулярное употребление чернослива помогает организму противостоять гипертонии, защищает от проблем с сосудами и сердцем.

Другой сухофрукт – курага — не менее целебна при болезнях сердца, так как является превосходным источником калия. Диетологи напоминают и о том, что люди, которые постоянно употребляют курагу, реже страдают от рака.

Изюм следует употреблять при проблемах со щитовидной железой и подавленном настроении. Изюм действует как антидепрессант, держит человека в тонусе. помогает сохранить работоспособность и бодрость.

Финики полезно есть при первых признаках недомогания — комплекс содержащихся в них витаминов помогает предотвратить простуду. Инжир приводит в норму пищеварительную систему, а при бронхитах даже может заменить стандартные лекарства.

Каждый из этих сухофруктов диетологи рекомендуют обязательно включить в свой ежедневный рацион.