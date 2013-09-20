Перепись населения Украины перенесли с 2013 на 2016 год

Кабинет министров Украины перенес проведение переписи населения Украины с 2013 на 2016 год.

Текст соответствующего распоряжения от 4 сентября № 699-р обнародован на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она был перенесена на декабрь 2012 года, а затем - на 2013 год.

Минэкономразвития инициировал перенос проведения переписи населения на 2013 год в связи с тем, что мероприятия по его подготовке и проведению профинансированы только на 41,4% от необходимого. При этом ограниченный размер ассигнований на подготовку и проведение переписи отмечался на протяжении четырех лет – с 2008 по 2012 гг. Первая и пока единственная перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. По данным тогдашней переписи, численность населения Украины составляла 48,457 млн. чел.

По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 августа 2013 года численность населения Украины составляла 45 млн. 464 тыс. 917 чел.

В мировой практике переписи населения проводят приблизительно каждые 10 лет. До этого украинцев переписывали еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. чел.