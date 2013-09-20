Может быть парализована робота Центра радиационной медицины

Из-за задолженности за коммунальные услуги может быть парализована робота Государственного учреждения «Национальный научный центр радиационной медицины» НАМН Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Украины, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Ирины Сех.

Как отмечается в сообщении, в Комитет обратилась Всеукраинская общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль Украины» по поводу критической ситуации, сложившейся в «Национальном научном центре радиационной медицины» в связи с недостаточным финансированием. Как говорится в обращении, учреждение финансируют лишь на уровне 40% от потребности. Это привело к тому, что коммунальные службы города Киева отключили центр от горячего водоснабжения. Парализована работа хирургического отделения, тяжелобольные, которым необходимо несколько раз в день проходить санитарно-гигиенические процедуры, лишенные такой возможности.

Первоочередным вопросом для обеспечения функционирования ведущей клиники Украины по предоставлению медицинской помощи пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы является дополнительное выделение средств на оплату коммунальных услуг в объеме 2 млн. 930,5 тыс. гривен.

Сех обратилась в Национальную академию медицинских наук Украины, Министерство социальной политики Украины, Министерство финансов Украины, Министерство здравоохранения Украины с предложением дать предложения относительно решения указанного вопроса, который предлагает рассмотреть на ближайшем заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

*** В мае 2013 года телеканал ICTV сообщал, что в единственном в Украине Национальном научном центре радиационной медицины спасают жизнь на голом энтузиазме. Здесь принимают чернобыльцев со всей Украины, за год - до 20 тысяч пациентов.

А компьютеры даже старше сотрудниц. «В 92-м году мы получили их благодаря гуманитарной помощи. Они периодически выключаются, периодически зависают», - рассказала заведующая поликлиникой для взрослых ГУ «Национальный научный центр радиационной медицины НАМН Украины» Ирина Ярошенко.

Большинство оборудования, на котором диагностируют болезни пациентов, тоже раритет: рентгенаппарату почти 30 лет, хотя служить он должен был 10.

«Цифровое оборудование в десятки раз уменьшило лучевую нагрузку на пациента, а мы работаем еще на тех, которые не позволяют сохранить здоровье пациента», - подчеркнул заведующий рентгенологического отделения ГУ «Национальный научный центр радиационной медицины НАМН Украины» Анатолий Росоха.

На ремонт старого оборудования деталей не найти. В отделении диагностики мечтают о новом ультразвуковом аппарате, поскольку подаренному японцами уже 19 лет.

«На технику нужно 60 миллионов гривен, Академия меднаук в этом году выделила 5. Поэтому зарабатывают на оборудование в сотрудничестве с иностранцами или покупают за благотворительные взносы. А еще вместо нужных в год 17 миллионов гривен на лекарства для тяжелобольных едва наскребли 6,5. В целом того, что выделяют радиационному центру, едва хватает на коммуналку и зарплаты», - говорилось в сюжете.

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