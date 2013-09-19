Нацсовет по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИДу возглавил Грищенко

Национальный совет по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу возглавил вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко.

Соответствующее постановление правительство приняло сегодня, 19 сентября, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний.

Также, согласно постановлению, в состав Национального совета введены представители Министерства доходов и сборов Украины, Общества Красного Креста Украины и Федерации работодателей Украины, а также Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.