Нацсовет по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИДу возглавил Грищенко
18:05, 19 сентября 2013Страна
0
Постановление правительства
Национальный совет по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу возглавил вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко.
Соответствующее постановление правительство приняло сегодня, 19 сентября, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний.
Также, согласно постановлению, в состав Национального совета введены представители Министерства доходов и сборов Украины, Общества Красного Креста Украины и Федерации работодателей Украины, а также Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter