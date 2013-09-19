Нужно объединиться в борьбе с неинфекционными заболеваниями

Представители общественных организаций призывают народных депутатов, правительственных чиновников, общество объединиться в создании национального альянса для борьбы с неинфекционными заболеваниями (НИЗ).

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила председатель Союза защиты прав пациентов "Здоровье нации" Валентина Очеретенко.

По ее словам, НИЗ - это заболевания, которые не передаются от человека к человеку, которые человек "сам выращивает в себе, злоупотребляя алкоголем, курением, отсутствием физической активности и неправильным питанием". В результате, как отметила Очеретенко, все эти факторы приводят к заболеванию людей раком, сердечно-сосудистыми и хроническими респираторными заболеваниям, которые приблизительно в 80 процентах случаев приводят к смерти или увечью.

Очеретенко также сообщила, что инициативу организации уже поддержали народные депутаты, которые 17 сентября в Верховной Раде создали межфракционное объединение по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний, в состав которого вошли 22 представителя от всех политических сил, представленных в парламенте.

Продолжая тему, народный депутат Украины Святослав Ханенко отметил, что распространение неинфекционных болезней в Украине создает для государства национальную опасность, поскольку достаточно большое количество людей теряет трудоспособность в молодом возрасте. "Без культивирования в Украине здорового образа жизни мы не сможем преодолеть эту проблему", - сказал он.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции народный депутат Богдан Бенюк поддержал предложенную идею. "Человек - такое создание, которое экспериментирует над собой до тех пор, пока у него что-то в голове не перемкнет и он не поймет, что делал плохое. А для этого и нужны всевозможные организации, чтобы "капали" на его мозги, пока он не поймет. И этот ликбез должен быть на любом уровне, и побеги он даст в будущем".