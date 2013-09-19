Минздрав отвергает обвинения в манипуляциях при госзакупке

Министерство здравоохранения Украины опровергает информацию относительно манипуляций в тендерных закупках лекарственных средств для борьбы с вирусными гепатитами, распространенную некоторыми пациентскими и общественными организациями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как напомнили в министерстве, в начале сентября этого года руководство Минздрава Украины и Европейского представительства фармацевтической компании "MSD" обсудили вопросы реализации Государственной программы борьбы с вирусными гепатитами, финансирование которой было принято правительством. Во время встречи представители "MSD" заявили о снижении цены на пегилированные интерфероны для Украины в 2,5 раза, что позволит дополнительно охватить лечениям еще сотни больных в рамках государственного финансирования, на что в 2013 году запланировано 33, 2 млн. грн.

Это решение также установит ценовой тренд в Украине на такие лекарственные средства, что будет способствовать общему удешевлению лекарств для больных гепатитом и позволит увеличить охватывание лечением в пределах государственного финансирования, отметили в Минздраве.

Также во время переговоров руководства Минздрава Украины с компанией "MSD" были достигнуты договоренности о снижении цены на препарат Тенофовир/Эмтрицитабин/Эфавиренз для антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированных на 30%.

Таким образом, снижение цены на этот препарат, который принадлежит к рекомендуемым ВОЗ, позволит высвободить средства для осуществления дополнительных закупок по программе борьбы с ВИЧ/СПИДом. Кроме того, во время закупок антиретровирусных препаратов в 2013 году Минздрав Украины была достигнута существенная экономия – 23 517,03 тыс. грн, отметили в министерстве.

Сейчас Минздрав Украины формирует номенклатуру лекарственных средств для лечения вирусных гепатитов и собирает заявки о потребностях от региональных заведений здравоохранения, чтобы, в соответствии с общей потребностью, в дальнейшем провести необходимые тендерные торги, информировали в пресс-службе.

Поскольку процедура тендера еще не начата, поэтому, соответственно, и заявок для участия в них от производителей лекарственных средств для борьбы с вирусными гепатитами Минздрав Украины не получил, пояснили в министерстве.

«Исходя из изложенного, Министерство здравоохранения Украины просит общественные организации не лоббировать интересы отдельных производителей и не вводить в заблуждение общественность информацией, распространяемой через средства массовой информации, относительно искусственного ограничения количества продавцов лекарств и манипуляций с тендерами со стороны Минздрава Украины», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, представители пациентской организации ЮКАБ заявили, что первая госпрограмма по закупке медпрепаратов для больных гепатитом за деньги из бюджета может сорваться из-за манипуляции с тендерами чиновников Минздрава.

18 сентября пациентские и общественные организации обратились к министру здравоохранения Раисе Богатыревой с требованием не допустить закупки первых в истории Украины препаратов для лечения гепатитов по коррупционной схеме.

В заявлении указано, что согласно решению комиссии тендерного процесса Минздрава, на торги смогут направиться представители только одного производителя. Следовательно, закупить ведомство сможет только определенный вид интерферонов, которые наряду с другими используются для лечения гепатитов.