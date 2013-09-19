Волосы расскажут, какого витамина вам не хватает

Витамины представляют собой органические соединения, которые необходимы для нормального развития и функционирования нашего организма.

Витамины мы получаем с пищей, и если вдруг организму не хватает каких-то витаминов, то он просигналит нам в виде плохого состояния нашей кожи, ногтей и, в частности, волос.

Витамины для волос - признаки дефицита

Дефицит витамина А приводит к ломкости, посеченным кончикам волос, сухости волос и кожи головы.

Недостаток витамина В в нашем организме проявляется в чрезмерной жирности волос. Если волосы растут очень медленно, то, скорее всего, организм испытывает нехватку витаминов В1 и В12. Дефицит витаминов В2 и В8 способствует облысению. Нехватка витамина В9 провоцирует появление седины и раннее выпадение волос.

Если волосы имеют тусклый и безжизненный вид, организму не хватает витамина Е.

Витамины для волос - какие из них являются первоочередными

Прежде всего для здоровых и крепких волос необходимо получать витамины А, Е, С и В.

Витамин А улучшает структуру волос, делает их более мягкими и эластичными.

Витамины группы В способствуют прочности волос и предотвращают их чрезмерную жирность.

Витамин С незаменим для укрепления кровеносных сосудов и волосяных луковиц.

Витамин Е способствует нормализации кровообращения в коже головы, благодаря чему волосы имеют здоровый и блестящий вид.

Витамины для волос - в каких продуктах содержатся

Чтобы компенсировать недостаток витамина А в организме, необходимо включить в рацион печень рыб, яичный желток, сливочное масло, а также в облепиху, морковь, курагу, крыжовник.

Восполнить нехватку витаминов группы В позволит употребление каш из разных круп и цельного зерна, пшеничного и ржаного хлеба из муки грубого помола, семечек подсолнечника.

Витамин С в достаточном количестве содержится в цитрусовых, черной смородине, чернике, шиповнике, капусте, болгарском перце и др.

Дефицит витамина Е можно восполнить, употребляя подсолнечное масло, грецкие орехи, семечки.

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