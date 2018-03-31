Какие лекарства в Украине опасны для жизни

Майская история с фальсификацией известных гомеопатических препаратов немецкой фирмы «Хеель» на складах украинского представительства под Киевом стала одной из самых громких на фармацевтическом рынке страны. В один день с полок украинских аптек исчезли все продаваемые ранее в нашей стране наименования лекарств с маркировкой фирмы. И, как позже выяснилось, подозрение оказалось небеспочвенным…

На днях в законную силу вступил приговор руководителю украинского представительства «Хеель» в Украине — четыре года лишения свободы за фальсификацию медикаментов. Мы узнали также, какие препараты в нашей стране чаще всего подделываются и продаются некачественными, и как уберечься от фальсификата.

ЧЕМ ОПАСНО ЛЕЧИТЬСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ

Несмотря на громкую историю с «Хеелем», в Гослекслужбе Украины, которая следит за качеством медпрепаратов в нашей стране и запрещает их продажу в случае тревожных сигналов, утверждают: фальсификатов у нас не так-то и много.

«В Украине реализуется около 10 тысяч наименований лекарств, и только 41 наименование было выявлено в 2012 году как фальсифицированное (см. список), — рассказывает нам глава Гослекслужбы Алексей Соловьев. — Ситуация кардинально изменилась в 2011 году, когда появилась уголовная ответственность за фальсификацию лекарств. До введения уголовной ответственности в 2010 году в том же Василькове было выявлено нелегальное производство препаратов, в числе которых был популярный у украинцев «Мезим». (Там так же, как и на складах «Хееля», были обнаружены упаковки просроченного «Мезима», из которых вручную извлекались таблетки и вручную закатывались в новые блистеры и упаковки. — Авт.). Но, поскольку уголовной ответственности за фальсификацию лекарств тогда еще не было, организаторов лишь оштрафовали на 1,5 тыс. грн».

Лекарства, которые чаще всего подделывали в Украине с начала 2013 года

- Л-лизина эсценат

- Мукалтин

- Фезам

- Амизон

- Мезим-форте

- Фуросемид

НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ

В Украине также можно встретить в продаже некачественные препараты и те, которые ввезены к нам контрабандой.

«Официально у нас в стране купить незарегистрированный лекарственный препарат с маркировкой на недоступном для украинского гражданина языке невозможно, а они ввозили препараты, где на упаковке надписи были на немецком. Значит, они не зарегистрированы в нашей стране и не прошли соответствующие испытания. По подтверждению производителя, эти препараты были изготовлены для немецкого рынка», — говорит Соловьев. Некачественными препаратами называют те, которые были легально произведены, но в результате ненадлежащего хранения были испорчены (см. список) «Бывают лишь единичные случаи, когда происходит какой-то сбой в производстве и препарат выпускается некачественным. Чаще всего качество меняется на каком-то из этапов реализации — либо при хранении, либо при транспортировке у оптового поставщика, либо в аптеке», — говорит Соловьев.

Препараты, среди которых чаще попадаются некачественные

- Баралгетас

- Фервекс

- Энзистал

- Вигор

- Доларен

- Настойка шиповника

ПОДДЕЛЫВАЮТ САМЫЕ РЕКЛАМИРУЕМЫЕ И ДОРОГИЕ

В Гослекслужбе говорят, что есть определенное правило фальсификации лекарств в нашей стране: чаще всего подделываются те препараты, которые имеют хорошие рекламные бюджеты и хорошо продаются. «Поэтому, как только появляется новая реклама медикамента, силы госконтроля сосредотачиваем на этом препарате. Есть еще одно правило: лекарства стоимостью до 20 грн не подделываются, так как это просто нерентабельно», — говорит Соловьев.

КАК НЕ КУПИТЬ ФАЛЬШИВКУ?

Чаще всего пациент не может сам определить, качественный препарат он купил или нет. «Молодые люди, которые не страдают какими-то хроническими заболеваниями и пользуются услугами аптеки от случая к случаю, даже и заподозрить не могут, что тот или иной препарат некачественный», — говорит Алексей Соловьев. Тревожные сигналы в Гослекслужбу могут поступить от хронически больных или пенсионеров. «Человек, который долго принимает тот или иной препарат, может заподозрить, что как-то отличается цвет препарата, упаковка или его вкус. Нам звонят и рассказывают, что изменилось место расположения названия, нечетко пропечатался срок годности или номер серии. На все это стоит обращать внимание, и Гослекслужба реагирует на все обращения, проводя внеплановые проверки», — говорит Соловьев. Но, чтобы уберечься от покупки некачественного или, еще хуже, фальшивого лекарства, стоит следовать еще более простым правилам: не покупать медикаменты через интернет, где их никто и никак не контролирует, и обращать внимание на условия хранения лекарств в аптеках. «Объясню на простом примере колбасы. Вы же не будете покупать ее на рынке в сорокаградусную жару, даже если она хорошо пахнет, а пойдете и купите ее там, где она хранится в холодильнике. Так же и лекарство нельзя покупать через интернет или в аптеке, где так же жарко, как и на улице», — советует Соловьев.

ЧЕМ ОПАСНЫ ПОДДЕЛКИ?

Самый главный вред, который наносит поддельный или некачественный медпрепарат человеку, — это отсутствие эффекта от такого «лечения». «Бывают, конечно, случаи, когда пациент, употребляя некачественный препарат, получит серьезное ухудшение здоровья. Но главная опасность от применения поддельного препарата заключается в том, что пациент и врач ожидают эффект от применения, а эффекта никакого нет. Если пациент, например, принимает антибиотик, то в течение 5 дней препарат должен побороть в организме воспалительный процесс, но если такого не происходит — у врача возникает вопрос: либо чем-то не тем лечат, либо что-то не то. Теряется драгоценное при лечении время», — говорит Соловьев. По его наблюдениям, ядов в поддельных лекарствах не бывает. «Бывает фальсификат, в котором вообще отсутствует действующее вещество, бывает фальсификат, в котором недостаточное количество действующего вещества, а бывает такой, который полностью повторяет препарат. Но даже если «производитель» полностью повторил препарат и таблетка подействовала, это случайность», — говорит Соловьев.

ЗА ПРЕПАРАТАМИ УСТРОЯТ СЛЕЖКУ

2017 году за всеми лекарствами в Украине начнется в буквальном смысле слова слежка. В Гослекслужбе нам рассказали, что работают над созданием системы, которая будет отслеживать каждую отдельную упаковку от момента, когда она была произведена, до того, как она попала в руки больному.

«Такая система уже достаточно успешно работает в Турции. Настолько успешно, что в Евросоюзе приняли решение ввести аналогичную во всех странах ЕС. Суть системы — в том, что еще на этапе производства каждой упаковке лекарств присваивается свой номер, который вносится в государственную базу данных лекарств. При реализации упаковки с нее сканируется этот код, и в базе данных высвечивается, что эта пачка уже была продана. Если эта система действительно заработает, то возможность реализации поддельной упаковки будет невозможна», — говорит Алексей Соловьев.

Внедрить такую систему у нас планируют к 2017 году, вместе со всем Евросоюзом. Летом этого года в Гослекслужбе уже состоялась публичная апробация работы этой системы, и сейчас специалисты дорабатывают проект и усовершенствуют работу системы.

vesti.ua