Почему развивается миома матки

Миома возникает и развивается в мышечном слое матки.

Слово «доброкачественная» по отношению к опухоли обозначает низкий риск распространения процесса на другие органы и ткани (озлокачествление). Миома матки развивается годами и проявляет себя, как правило, годам к тридцати - сорока.

При этом симптомов миомы матки практически нет.

Возможны несколько более болезненные и обильные месячные, чему обычно значения не придают.

Постепенно миома матки становится настолько большой, что вся матка существенно увеличивается.

Для удобства принято называть размеры миомы в неделях беременности.

Т.е. миома матки 12 недель соответствует размерам нормальной матки при беременности на этом сроке.

Итак, сформировавшаяся миома может нарушать нормальную работу матки, сдавливать окружающие органы и ткани.

При этом могут наблюдаться следующие симптомы миомы матки:

- увеличивается продолжительность менструаций, они становятся болезненными и обильными

- появляются кровотечения в середине цикла

- постепенно возникают боли внизу живота, отдающие в таз, поясницу, иногда - в ноги.

- боли постоянные, ноющие. В редких случаях боли острые - это связано с особенностями роста миомы.

- боль может возникать и при половом акте. В этом случае обязательно посетить гинеколога, т.к. это признак либо миомы матки, либо спаечного процесса, который говорит о хроническом воспалительном заболевании.

- частое мочеиспускание при миоме матки бывает, когда миома уже «поджимает» мочевой пузырь

- запоры формируются аналогично, т.е. от давления матки на кишечник.

Кстати, почти все проявления миомы аналогичны таковым при беременности, так что при быстром развитии похожих симптомов не лишним будет купить тест.

- одышка, сердцебиение, боли в ногах, слабость - это признаки анемии (малокровия).

При постоянных кровотечениях падает уровень гемоглобина.

Важно запомнить одно важнейшее правило женских болезней: при любом кровотечении, кроме менструаций, необходима срочная госпитализация.

С миомой какое-то время жить можно, но целый ряд состояний, в том числе несовместимые с жизнью, протекают похожим образом. Например - внематочная беременность или рак матки.

Самостоятельно определить, какой именно у вас процесс начался - невозможно, поэтому обращение по поводу миомы иногда может спасти жизнь.

Миому матки можно вылечить не только хирургическим путём.

При раннем обращении - опытный гинеколог-эндокринолог может помочь вам и без ножа. Эта опухоль хорошо уходит на фоне специальной гормональной терапии.

При каждом из вышеперечисленных симптомов обязательно обращайтесь к врачу.

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