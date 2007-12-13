Количество детей с признаками пищевого отравления возросло до 15

11-12 декабря в инфекционное отделение Васильковской детской больницы Киевской области были госпитализированы 15 детей с симптомами острой кишечной инфекции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, все пострадавшие – воспитанники детского дошкольного заведения в пгт. Глеваха.

По предварительным данным, причиной заболевания стало употребление блюд, приготовленных в детском дошкольном заведении с нарушением технологии.

В очаге заболевания работают специалисты Киевской областной и Васильковской районной санэпидемстанций. Проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.

С 13 декабря временно приостановлена работа детского дошкольного заведения. Привлечена к дисциплинарной ответственности заведующая заведением.