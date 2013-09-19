Будут компенсировать до 90% стоимости лекарств от гипертонии

Государство будет компенсировать до 90 процентов стоимости лекарств от гипертонии.

Об этом сообщила директор Департамента рациональной фармакотерапии и сопровождения государственной формулярной системы Государственного экспертного центра Минздрава Украины Татьяна Думенко, проинформировали УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В частности, отметила она, отныне гипертоники получат больше лекарств по доступной цене, поскольку будет применяться дифференцированный подход к уровню возмещения стоимости на лекарства, которые условно разделены на три группы.

По словам Думенко, к первой группе относятся лекарственные средства, которые возмещаются до 90 процентов их стоимости, ко второй - подлежащие частичному возмещению, а к третьей - лекарственные средства, стоимость которых вообще не подлежит возмещению.

Кроме того, напомнила она, еще летом перечень лекарств для гипертоников, на которые распространяется действие Пилотного проекта, был дополнен комбинированными лекарствами, в частности, «Эналаприл» (монопрепарат и комбинация с гидрохлортиазидом), «Лизиноприл» (монопрепарат и комбинация с гидрохлоротиазидом), «Бисопролол», «Метопролол», «Небиволол», «Амлодипин» (монопрепарат и комбинация с лизиноприлом) и «Нифедипин». Это позволило не только повысить экономическую доступность лекарственных средств для лечения гипертонии, но и расширить возможности и эффективность лечения, добавила специалист Минздрава.

Еще одним нововведением, как подчеркнула Думенко, нормативно установлены предельные надбавки на лекарства от гипертонии. Отныне надбавки на оптово-отпускные цены не будут превышать 10 процентов, а на розничных - не выше 25 процентов от закупочной цены.

Она отметила, что пациентам, чтобы приобрести лекарства по сниженным ценам, стоит обратиться к своему семейному врачу или участковому терапевту и получить специальный рецепт, по которому в аптеке можно получить эти лекарства.

Как сообщалось, в Украине с 1 июня 2012 года реализуется Пилотный проект по внедрению государственного регулирования цен на лекарственные средства для лечения лиц с гипертонической болезнью. В его основе лежит снижение цен на лекарства от гипертонии и возмещение их стоимости для пациентов.