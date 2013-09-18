Паломники-хасиды могли завезти возбудителей полиомиелита

До конца 2013 года специалисты Уманского горрайонного управления Госсанэпидслужбы в Черкасской области будут мониторить эпидемическую ситуацию в Умани после завершения празднования иудейского нового года Рош–га–Шана.

Как сообщила УНИАН главный государственный санитарный врач города Умань и Уманского района Лариса Качанова, активный мониторинг эпидемического состояния Умани будут проводить в связи с регистрацией возбудителя полиомиелита в южной части Израиля, а среди паломников могли быть носители этой инфекции. Также осуществляется наблюдение за больницами и поликлиниками Уманского района.

Больные, которые будут обращаться к врачам с серозными менингитами, полинейрорадикулопатией, острыми вирусными и вялыми параличами, - будут обследоваться на наличие энтеровирусов. Все случаи обращения к семейным врачам, стоматологам и неврологам с этими диагнозами будут браться под контроль, поскольку симптомы этих болезней – одни из первых признаков полиомиелита. Кроме того, специалисты будут контролировать окружающую среду на наличие штамма этого вируса.

Во время нынешнего паломничества хасидов в Умань специалисты санэпидслужбы области провели 69 обследований объектов, из них в 30% случаев выяявлены нарушения требований санитарного законодательства. В местах проживания и питания паломников исследовано 116 проб питьевой воды, из них в 16% проб обнаружены отклонения от гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, 260 смывов на бактерии группы кишечной палочки, из них в 9% обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В пунктах питания хасидов исследовано 95 проб пищевых продуктов, из них в 19% проб обнаружены отклонения от установленных нормативов по микробиологическим показателям. В местах проживания паломников исследовано 20 проб воды водоемов, из них в 20% проб обнаружены отклонения от установленных нормативов по микробиологическим показателям.

Как сообщал УНИАН, в Умань в этом году на празднование иудейского нового года Рош-га-Шана приехало рекордное количество хасидов – около 30 тыс. паломников. Больше всего паломников прибыло из Государства Израиль, Германии, Франции и США. В этом году новый год хасиды праздновали с 4 на 5 сентября.

Справка УНИАН. Полиомиелит - острое вирусное заболевание, вызванное полиовирусом, характеризуется преимущественно поражением ЦНС с возникновением парезов и параличей. Заболеваемость полиомиелитом преобладает в летне-осенние месяцы. Чаще болеют дети от 6 месяцев до 5 лет. Перенесенное заболевание оставляет после себя стойкий иммунитет.