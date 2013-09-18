Гослекслужба выдала 167 лицензий на импорт лекарств

Государственная служба Украины по лекарственным средствам с начала года (по состоянию на 15 сентября) приняла решение о выдаче 167 лицензий на импорт лекарственных средств в Украину, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, лицензиаты могут импортировать в Украину более 31,3 тыс. торговых наименований лекарственных средств.

По данным ведомства, Гослекслужба контролирует качество серий, которые ввозятся в Украину, а также проверяет наличие квалифицированного персонала и соглашения между импортером и производителем лекарств.

«Документ (лицензия на импорт лекарств - УНИАН) не предусматривает монопольное право на ввоз одного и того же препарата одним лицензиатом. Поэтому различные импортеры лекарственных средств могут ввозить один и тот же препарат», - говорится в сообщении.

Гослекслужба также напомнила, что для получения лицензии необходимо подать заявление в ведомство с перечнем лекарственных средств, которые импортер планирует ввозить в Украину.

Как сообщал УНИАН, Гослекслужба с 1 марта 2013 года начала выдачу лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств по упрощенной процедуре.