Поддержка безопасности ЧАЭС обходится в 50 млн евро ежегодно

Поддержка безопасного состояния площадки Чернобыльской АЭС и проведение работ по снятию с эксплуатации энергоблоков станции госбюджету ежегодно обходится в 50 млн евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил генеральный директор ЧАЭС Игорь Грамоткин.

«С момента остановки станции на поддержание в безопасном состоянии площадки и проведение работ, связанных со снятием с эксплуатации в год выделяют порядка 50 млн евро из государственного бюджета», - сказал он.

Также Грамоткин отметил, что в ближайшие два года будет завершен проект возведения нового безопасного конфайнмента над четвертым энергоблоком станции.

«Я уверен, что в ближайшие два года он (новый безопасный конфайнмент - УНИАН) займет свое рабочее положение. А дальше начинается самое сложное, и, к сожалению, ложится на плечи Украины. И это самое сложное называется демонтаж нестабильных конструкций и извлечение топливосодержащих масс из объекта «Укрытие». И эту работу необходимо завершить до 2023 года», - подчеркнул Грамоткин.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины направит на мероприятия по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему 728,271 млн грн в 2013 году.

На создание на промышленной площадке Чернобыльской АЭС инфраструктуры для обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами в 2013 году предусмотрено 52,553 млн грн.

На освобождение от ядерного топлива энергоблоков в 2013 году предусмотрено 15,576 млн грн.

Завершение работ по строительству объекта «Укрытие» на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС планируется к 2015 году. Стоимость сооружения оценивается в 980 млн евро, при этом в контрактах с концерном «Новарка» зафиксирована сумма 935 млн евро.