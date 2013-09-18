Ты замечаешь, что с твоей памятью стало что-то не то? Тебе с трудом дается новая информация, а недавняя новость пролетела через уши, не задержавшись в голове? Не переживай, все поправимо, если заняться своей памятью, не откладывая на потом.

Как улучшить память - организм нуждается в отдыхе

Твоя память напрямую зависит от твоего рабочего режима и организации дня. Если ты постоянно работаешь, сильно утомляешься, и времени для нормального отдыха и сна просто не остается, то жди проблем. Не игнорируй свою забывчивость и усталость. Возможно, твой организм этими симптомами сигнализирует о более серьезной проблеме.

Женщины в большей степени, чем мужчины, подвержены такому заболеванию, как синдром хронической усталости. Если вовремя принять меры, то можно обойтись и без медицинского вмешательства.

Организуй свой день так, чтобы хватало времени на полноценный сон. Отдавай предпочтение не телевизору на ночь, а пешим прогулкам на свежем воздухе. Сон после этого, кстати, будет более крепким и полноценным.

Как улучшить память - занимайся спортом

Благодаря физическим упражнениям наш головной мозг лучше насыщается кислородом, и уменьшается вероятность появления заболеваний, из-за которых ухудшается память.

При этом помни, что регулярно занимаясь на свежем воздухе, а не в спортивном зале, ты окажешь значительно больше пользы своему организму в общем и памяти в частности.

Уличные прогулки, пробежки, теннис, катание на роликах и велосипеде намного эффективнее, чем тренажеры в комфортном, но душном зале.

Как улучшить память - правильно питайся

Диета, содержащая в своем списке свежие овощи, фрукты и зерновые, заметно улучшает работу памяти.

Обязательно включи в свой рацион полезные для памяти продукты. К ним относятся: печеные овощи и яблоки, салаты из свежих овощей, творог, сухофрукты, семечки и грецкие орехи. Особое место в этом списке отводится морской рыбе, богатой фосфором.

Как улучшить память - налаженная личная жизнь

Представь себе, что гармония в личных отношениях непосредственно влияет на общий тонус твоего организма, и в частности - на память.

Регулярная и полноценная интимная жизнь - неоспоримое преимущество. Во время хорошего секса, как и при физических нагрузках, клетки твоего организма насыщаются кислородом, что благотворно влияет на работу головного мозга и улучшает память.

Как улучшить память - она также требует тренировок

Занимайся тренировкой памяти и внимания. Чем интенсивнее и разнообразнее ты задействуешь свою память, тем лучше.

Замечательный для памяти и полезный для тебя тренинг по изучению нового языка, получение нового образования, и даже банальное разгадывание кроссвордов и головоломок.

Вспомни, как в школе для развития памяти ты учила наизусть стихи. Что мешает тебе заняться этим сейчас - и память потренировать, и в компании друзей блеснуть неординарностью и оригинальностью мышления.

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