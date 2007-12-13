В Киевской области с пищевым отравлением госпитализированы 7 детей
12:02, 13 декабря 2007Страна
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Ситуация под контролем
В Киевской области 12 декабря в Васильковскую детскую больницу из детского сада „Золотые зернышки”, что в поселке Глеваха, с предварительным диагнозом „острый гастроэнтероколит” госпитализированы 7 детей (2001-2005 годов рождения).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Всего в дошкольном заведении воспитываются 120 детишек.
Причина заболевания устанавливается, его течение средней степени тяжести. Специалистами районной и областной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.
Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.
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