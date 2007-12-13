В Киевской области с пищевым отравлением госпитализированы 7 детей

В Киевской области 12 декабря в Васильковскую детскую больницу из детского сада „Золотые зернышки”, что в поселке Глеваха, с предварительным диагнозом „острый гастроэнтероколит” госпитализированы 7 детей (2001-2005 годов рождения).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Всего в дошкольном заведении воспитываются 120 детишек.

Причина заболевания устанавливается, его течение средней степени тяжести. Специалистами районной и областной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.