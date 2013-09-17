Заключили соглашение о выделении Украине Глобальным фондом средств на борьбу с туберкулезом

Украинский центр контроля за социально опасными болезнями Министерства здравоохранения Украины и Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией заключили соглашение о выделении Украине средств на борьбу с туберкулезом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, подписание соглашения состоялось во время рабочего визита в Турцию министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой.

От Украины грантовое соглашение на вторую фазу девятого раунда гранта Глобального фонда по компоненту «Туберкулез» подписала профессор Наталия Низова - директор Украинского центра контроля за социально опасными болезнями Минздрава Украины - заведения, которое приняло от Фонда «Развитие Украины» обязанности основного реципиента гранта.

Реализация Украиной этого соглашения предусматривает привлечение средств, которые будут направлены на внедрение комплексных услуг больным туберкулезом, расширение возможностей лечения, мониторинг и оценку мероприятий по преодолению болезни, содействие развитию кадрового потенциала фтизиатрической службы. Ответственность за дальнейшее эффективное использование средств гранта взяло на себя государство, усиливая государственное лидерство в противодействии туберкулезу.

Вместе с тем в пресс-службе Минздрава не уточнили сумму гранта, которую выделит Глобальный фонд.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года Комитет по утверждению грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией принял предварительное решение о выделении Украине почти 60 млн. долл. в рамках ІІ фазы Программы «Уменьшение бремени туберкулеза в Украине путем снижения эпидемии туберкулеза среди уязвимых групп».