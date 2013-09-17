ВР направила на доработку законопроекты о присоединении Украины к Конвенции о защите детей

Верховная Рада Украины направила на доработку проекты законов «О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам международного усыновления» (внесенный Президентом Украины) и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с присоединением Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления».

Как передает корреспондент УНИАН, оба законопроекта были вынесены на повторное первое чтение.

В то же время, по предложению представителя Президента Украины в парламенте Юрия Мирошниченко, эти законопроекты были направлены на доработку в профильный комитет, чтобы снова подготовить их к повторному первому чтению.

Как сообщал УНИАН, 16 января т. г. Президент Украины Виктор Янукович внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления".

В частности, в законопроекте указано: “Украина заявляет, что ребенок, который проживает в Украине, может выехать с ее территории для устройства в принимающее государство только после вступления в силу решения суда Украины об усыновлении этого ребенка".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что одной из возможных форм передачи ребенка на воспитание в семью есть межгосударственное усыновление.

Конвенция возлагает обязательство на принимающее государство перед государством происхождения ребенка осуществлять контроль и всесторонне охранять права усыновленного ребенка. Среди прочего, статья 9 конвенции устанавливает обязанность государства предоставлять на запрос информацию об усыновленном ребенке.

15 мая Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона "О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления". ВР направила данный законопроект на доработку в комитеты парламента.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) раньше призывал парламент ратифицировать Конвенцию о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления (Гаагская конвенция).