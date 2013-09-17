Завтра сильные дожди ожидаются на западе Украины

В среду, 18 сентября, сильные дожди ожидаются на западе Украины и в Крыму.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в западной части страны и в Крыму дожди, местами сильные дожди, на Закарпатье и в Карпатах - очень сильный дождь, днем в южной части местами грозы. На остальной территории без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем в Крыму порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 8-13°, в южной части - до 17°; днем - 19-24°, в западных областях - 11-16°; в Карпатах ночью - 4-9° тепла, днем - 7-12°.

По Киевской области переменная облачность. Без осадков, лишь вечером местами дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 8-13°, днем - 19-24°.

По г. Киеву переменная облачность. Без осадков, лишь вечером дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 11-13°, днем - 21-23°.

17 сентября температура воды составила в Черном и Азовском морях 18-21°, в районе Одессы - 12°, Ялты и Алушты - 13°; в Днепре возле Киева - 16°.