Принят законопроект об оценке влияния на окружающую среду

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации положений Конвенции об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 255 народных депутатов из 402, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на создание правовой процедуры осуществления оценки влияния на окружающую среду. Ее создание необходимо для обеспечения выполнения положений Конвенции Эспоо и Орхусской конвенции.

В частности, проектом предусмотрена процедура подачи и рассмотрения заявления о намерениях осуществлять деятельность, которая может повлечь или влечет негативное влияние на жизнь и здоровье человека или состояние окружающей среды; предусмотрена процедура определения видов деятельности, относительно которых будет проводиться процедура оценки влияний на окружающую среду; установлены требования к обсуждению задания на проведение оценки влияний на окружающую среду; урегулирован порядок проведения общественного обсуждения материалов оценки влияний на окружающую среду; регламентируются вопросы принятия окончательного решения по итогам проведения процедуры оценки влияний на окружающую среду.

Законопроектом, кроме общих вопросов оценки влияний на окружающую среду, предусмотрены также процедуры, специально направленные на обеспечение реализации положений Конвенции Эспоо. Им предусмотрено принятие окончательного решения по процедуре оценки трансграничного влияния на окружающую среду Общим совещанием по вопросам оценки трансграничного влияния на окружающую среду; предусмотрено право органа, ответственного за реализацию положений Конвенции Эспоо в Украине, останавливать разрешительные процедуры до окончания проведения оценки трансграничного влияния на окружающую среду и тому подобное.