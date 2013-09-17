От курения грудь теряет форму

Горячую ванну можно принимать не дольше 15 мин. А худеть не сильнее, чем на 2 кг в месяц. Иначе рискуете иметь обвисшую грудь, - считает маммолог Виталий Забила.

"Если похудеть резко, получите эффект сдутого пузыря," - говорит врач.

Также грудь теряет форму от длительного кормления детей.

"Важно правильно ухаживать за грудью во время вскармливания. Обязательно носите плотный лифчик из натуральной ткани. Его желательно не снимать ночью и во время самого кормления. Купите с кармашком для соска "

От курения грудь не только обвисают, но и перестает расти. Если курить с юности, то она так и останется маленького размера. Кожа становится морщинистой и дряблой.

"Груди очень вредит загар. Ультрафиолет способствует старению кожи и вызывает рак молочных желез. Если же вам очень хочется загорать топлес, используйте кремы с высоким светозащитным действием "

Чтобы грудь дольше оставались упругой и здоровой, проще практиковать контрастный душ. Неплохой эффект имеет легкий массаж щеткой из натуральной щетины. Нею делают круговые движения вокруг соска во время принятия душа.

Сохранить форму помогут занятия такими видами спорта, как плавание, теннис, волейбол. Из простых упражнений можно выбрать "кивание головой". Раз в день, сидя на стуле, кивайте головой по 100-150 раз. Так качаются нужные мышцы. Также можно встать прямо, ноги поставить на ширине плеч. Согнуть руки и соединить ладони перед грудью пальцами вверх. Ладонями надо с силой давить друг на друга.

В другом упражнении лягте на пол или на наклонную скамью. Ноги согните в коленях, ступни устойчиво стоят на полу. Поднимите руки с гантелями вверх, перпендикулярно линии пола, затем сгибайте их, опуская к груди. При правильном выполнении упражнения локти опускаются к туловищу.

gazeta.ua