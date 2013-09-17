Почему возникает гайморит
Симптомы гайморита - высокая температура, боль в лице
Гайморит - это воспаление гайморовой (верхнечелюстной) околоносовой пазухи.
Пазуха - это полость внутри костей черепа, выстланная живыми клетками.
Основная функция гайморовой пазухи - согревать и очищать воздух при вдохе. Естественно, пазуха сообщается с носовой полостью.
Основные причины гайморита
Обычно гайморит формируется в первую очередь из-за закупорки выходного отверстия пазухи в полость носа. Закупорка приводит к нагноению и появлению симптомов гайморита.
Дело в том, что воспалённая слизистая просто закрывает отверстие, что и приводит к гаймориту.
Гайморит обычно развивается на фоне респираторно-вирусных заболеваний, стоматологических проблем и аллергических реакций.
Симптомы гайморита
К проявлениям основного заболевания, например ОРВИ, присоединяются
высокая температура
сильная слабость
боль в лице, отдающая в зубы, нос, иногда в лоб
Боль усиливается при надавливании на верхнюю челюсть. Если проигнорировать эти симптомы, гайморит может стать хроническим.
Теперь проявления уже хронического гайморита выглядят так:
-непрекращающийся насморк. Продукты жизнедеятельности обитателей гайморовой пазухи постоянно попадают на слизистую поверхность носа, раздражая её и вызывая постоянный насморк
-притупляется обоняние вплоть до полного исчезновения
-очень часто наблюдаются постоянные головные боли. Причем со временем боль начинает отдавать в глазницы. При моргании боль усиливается.
Если полежать несколько минут - боль исчезает.
Со временем при хроническом гайморите начинает развиваться воспаление век, развивается конъюнктивит.
Это говорит уже о распространении процесса и требует безоговорочной капитуляции ЛОР-врачу.
Лечение гайморита
Если вам вовремя поставили диагноз, т.е. при похожих симптомах вы всё-таки показались ЛОР-врачу, то победить острый гайморит несложно.
Обычно назначают местные сосудосуживающие препараты в каплях.
Это необходимо для того, чтобы восстановить отток из воспалённой пазухи.
Параллельно назначаются антибиотики - для уничтожения болезнетворной живности, поселившейся в ваших пазухах.
Обязательно назначаются разнообразные физиопроцедуры, ингаляции, токи, диатермия и много других полезных вещей.
В данном случае эти процедуры уместны и приносят неплохие результаты.
Тяжелые случаи острого гайморита, а также все хронические формы лечатся в условиях стационара.