Почему возникает гайморит

Гайморит - это воспаление гайморовой (верхнечелюстной) околоносовой пазухи.

Пазуха - это полость внутри костей черепа, выстланная живыми клетками.

Основная функция гайморовой пазухи - согревать и очищать воздух при вдохе. Естественно, пазуха сообщается с носовой полостью.

Основные причины гайморита

Обычно гайморит формируется в первую очередь из-за закупорки выходного отверстия пазухи в полость носа. Закупорка приводит к нагноению и появлению симптомов гайморита.

Дело в том, что воспалённая слизистая просто закрывает отверстие, что и приводит к гаймориту.

Гайморит обычно развивается на фоне респираторно-вирусных заболеваний, стоматологических проблем и аллергических реакций.

Симптомы гайморита

К проявлениям основного заболевания, например ОРВИ, присоединяются

высокая температура

сильная слабость

боль в лице, отдающая в зубы, нос, иногда в лоб

Боль усиливается при надавливании на верхнюю челюсть. Если проигнорировать эти симптомы, гайморит может стать хроническим.

Теперь проявления уже хронического гайморита выглядят так:

-непрекращающийся насморк. Продукты жизнедеятельности обитателей гайморовой пазухи постоянно попадают на слизистую поверхность носа, раздражая её и вызывая постоянный насморк

-притупляется обоняние вплоть до полного исчезновения

-очень часто наблюдаются постоянные головные боли. Причем со временем боль начинает отдавать в глазницы. При моргании боль усиливается.

Если полежать несколько минут - боль исчезает.

Со временем при хроническом гайморите начинает развиваться воспаление век, развивается конъюнктивит.

Это говорит уже о распространении процесса и требует безоговорочной капитуляции ЛОР-врачу.

Лечение гайморита

Если вам вовремя поставили диагноз, т.е. при похожих симптомах вы всё-таки показались ЛОР-врачу, то победить острый гайморит несложно.

Обычно назначают местные сосудосуживающие препараты в каплях.

Это необходимо для того, чтобы восстановить отток из воспалённой пазухи.

Параллельно назначаются антибиотики - для уничтожения болезнетворной живности, поселившейся в ваших пазухах.

Обязательно назначаются разнообразные физиопроцедуры, ингаляции, токи, диатермия и много других полезных вещей.

В данном случае эти процедуры уместны и приносят неплохие результаты.

Тяжелые случаи острого гайморита, а также все хронические формы лечатся в условиях стационара.

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