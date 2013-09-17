Экспорт украинских лекарств увеличился на 25%

В 2013 году благодаря внедрению правительством и Государственной службой по лекарственным средствам ряда мер по контролю за качеством лекарств объем экспорта лекарств украинского производства увеличился на 25%.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом проинформировал председатель Гослекслужбы Алексей Соловьев на брифинге в Кабинете министров.

«Благодаря переходу с 2010 года на европейские стандарты качества и производства в 2013 году объем экспорта увеличился на 25%», - подчеркнул председатель Гослекслужбы, отметив, что лекарства отечественного производства поставляются на территории всех континентов, кроме Австралии.

По его словам, будет способствовать росту экспорта принятие взаимного признания с ЕС результатов инспекций и контроля, соответствующие консультации по этому поводу Гослекслужба уже начала с Европейской комиссией. «Это позволит экспортировать лекарства без дополнительных технических барьеров», - сказал он.

Соловьев сообщил, что на сегодняшний день в Украине работает 114 предприятий, которые имеют лицензию на производство лекарственных средств.

Кроме того, он подчеркнул, что значительно увеличились темпы роста объемов реализации продукции отечественного производства и на внутреннем рынке. «По итогам 2012 года в денежном эквиваленте выпущено продукции отечественного производства 32%», - подчеркнул председатель Гослекслужбы.

При этом он отметил, что пациенты в аптеках также отдают преимущество украинским лекарственным препаратам, которые значительно дешевле иностранных аналогов. «Об этом говорит статистика. 65% упаковок, которые продаются в аптеках, – это лекарства отечественного производства. Такая тенденция наблюдается на протяжении последних десяти лет», - сказал Соловьев и заверил, что правительство и Государственная служба по лекарственным средствам и в дальнейшем будут уделять значительное внимание развитию отечественной индустрии и, в первую очередь, ее экспортному потенциалу.

Кроме того, Соловьев сообщил, что в 2012 году системой госконтроля было не допущено к потребителю 1,5 млн. упаковок лекарственных средств неподобающего качества на сумму 55 млн. грн. С начала 2013 года выявлено и не допущено 663 тыс. упаковок лекарств на сумму почти 20 млн. грн. При этом в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина отметили, что по результатам 2009 года, когда действовали устаревшие стандарты качества и требования к производству лекарств, система госконтроля выявила всего 230 тыс. упаковок некачественных лекарств на сумму 2,5 млн. грн.