Благотворительный фонд «Развитие Украины» поддержал инициативу Президента Украины Виктора Ющенко

Президент Украины Виктор Ющенко 11 декабря заявил о своем намерении объявить 2008-й годом усыновления детей. Президент Благотворительного фонда «Развитие Украины» Ринат Ахметов поддержал инициативу Президента Украины в программе «Помощь многодетным семьям» и принял решение выделить многодетным семьям 15 миллионов гривен.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-служба Благотворительного фонда «Развитие Украины», бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук намерены принять непосредственное участие в инициативе Президента Украины относительно благотворительной помощи многодетным семьям. Об этом они заявили во время встречи главы государства с представителями органов власти и крупного бизнеса «Согрей любовью ребенка».

«Нам всем необходимо объединиться – бизнесу, власти и обществу. Дети – это наше будущее. Сегодня им трудно, им нужна наша помощь»,- сказал Ринат Ахметов. Он сообщил, что Благотворительный фонд «Развитие Украины» примет активное участие в программе «Помощь многодетным семьям» и выделит сумму в размере 15 миллионов гривен.