Спасут ли благотворительность

18 сентября 2013 года в 15.00 состоится заседание Парламентского комитета по вопросам культуры и духовности, во время которого будет рассмотрен скандальный законопроект №3100, который предлагает каждые 850 грн., направленные на благотворительность, заверять у нотариуса и внедрять коррупционные схемы с землей и недвижимостью на базе благотворительных фондов и организаций.

В заседании комитета, кроме народных депутатов Украины, примут участие представители Министерства юстиции Украины, Министерства финансов Украины, Министерства доходов и сборов Украины, а также других государственных институций.

Защищать интересы благотворительного сектора во время заседания будут Анна Гулевская-Черныш, директор Украинского форума благотворителей; Оксана Корчинская, председатель опекунского совета “Охматдет”; Анатолий Заболотный, директор Фонда Рината Ахметова “Развитие Украины”; Ирина Гуцал, директор Украинской Биржи Благотворительности; Алина Носенко, исполнительный директор Фонда Братьев Кличко; Алексей Орловский, руководитель программ Международного фонда “Возрождение”; Александр Винников, председатель Сети Европейского Права; Денис Бугай, президент Ассоциации законодателей Украины; Юрий Залуский, юридический советник компании Baker&McKenzie, которая предложила бесплатные юридические услуги благотворителям в сопровождении данного законопроекта.

Скандальный законопроект №3100 был разработан Министерством юстиции Украины и размещен на его сайте для публичного обсуждения 13 июня 2013 года. Однако, не дождавшись 2 недели до конца периода общественного обсуждения, в нарушение законодательства, Минъюст 1 июля направил документ на рассмотрение в Кабинет Министров Украины. После одобрения на заседании Кабмина 24 июля он был зарегистрирован 16 августа в Верховной Раде Украины. Данная ситуация вызывала сопротивление среди благотворителей и представителей общественности, ведь предложенные Минъюстом изменения к Закону “О благотворительной деятельности и благотворительных организациях” приведут к уменьшению благотворительных пожертвований от физических лиц и компаний бизнеса для поддержки людей, которые очутились в сложных жизненных обстоятельствах; будут заблокированы международные благотворительные пожертвования; станет невозможным использование Интернета, банковских платежных карточек и других электронных коммуникаций как современных и прозрачных средств привлечения благотворительных пожертвований; уменьшится программный бюджет и вырастут административные расходы благотворительных фондов; создадутся условия для злоупотреблений и коррупции на базе благотворительных фондов и организаций.

03 сентября 2013 года был инициирован сбор подписей под открытым обращением к председателю Верховной Рады Украины с требованием не включать данный законопроект в повестку дня ВР. За пять дней письмо подписали почти 10 000 лиц - представители общественных и благотворительных организаций, частные благотворители и те, кто не безразличен к последующей судьбе благотворительности в Украине.

Место проведения заседания комитета : ул. Грушевского, 18/2, 2-й этаж, комната 12. Начало в 15:00.

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