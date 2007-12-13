Запланированное кесарево сечение вредит ребенку

Датские медики, изучив материалы о 34 тысячах родов, пришли к выводу, что у детей, рожденных с помощью запланированного кесарева сечения, в четыре раза повышается риск возникновения заболеваний дыхательных путей.

Медики сообщают, что у тех младенцев, которые родились естественным путем или с помощью кесарева сечения, примененного в чрезвычайных обстоятельствах, риск возникновения респираторных заболеваний существенно снижался.

Специалисты выяснили, что, если перенести запланированное кесарево сечение до 39-й недели беременности, то риск осложнений можно существенно снизить, в то время как операция, проведенная на 37-й неделе беременности, увеличивает риск примерно в четыре раза.

Медики клиники Орхуса пока не могут объяснить причину такого феномена, однако они полагают, что усилия при родах и гормональные изменения, связанные с ними, необходимы для развития легких младенца.

В последние годы все больше женщин делают выбор в пользу запланированного кесарева сечения, даже если медицинских показаний для этого нет. Однако, ранее учеными было доказано, что роженицы, которым делают кесарево, умирают во время родов в 4 раза чаще, чем женщины, рожающие естественным путем.

Корреспондент.net