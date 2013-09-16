В Украине немедленного лечения лимфомы требуют 2 тыс. чел.

В Украине немедленного лечения лимфомы требуют 2 тыс. человек.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной Всемирному дню борьбы с лимфомами, сообщила председатель Всеукраинской общественной организации ««Ассоциация помощи инвалидам и пациентам с лимфопролиферативными заболеваниями» Валентина Юрчишина.

“Ежегодно диагноз лимфома и лимфолейкоз слышат 3,5 тыс. людей. А в целом таких пациентов в Украине - 17 тыс. И по большей части это молодые и трудоспособные люди. Лимфомы – один из немногих видов рака, который успешно лечится, но при условии современной терапии, которая уже стала золотым стандартом лечения лимфом в Европе. Для украинцев такая терапия недоступна: заплатить 200 000 грн за лечение большинство не может, а государственного финансирования недостаточно: по программе Академии медицинских наук выделено 20 млн. грн. Деньги получили 4 профильных опытных гематологических института в Киеве, Харькове, Львове и Донецке”, - сказала Юрчишина.

Она отметила, что этих средств хватит на закупку лекарств для 130 пациентов. “А нуждаются в таком лечении уже безотлагательно 2 тыс. людей. Они вынуждены искать благотворителей, продавать квартиры, брать кредиты. Или – отказываться от лечения. И в то время, когда Украина стремится в Евросоюз и принимает евроинтеграционные законы, больные умирают как в отстающих странах третьего мира”, - подчеркнула Юрчишина.

Представители общественной организации, врачи и пациенты считают необходимым привлечь внимание общества и государства к проблемам таких больных.

***Лимфома – злокачественное заболевание крови, которое поражает лимфоциты – белые клетки крови. Они начинают непрестанно делиться и накапливаться в разных органах и системах, по большей части в лимфоузлах. Поэтому лимфому иногда называют раком лимфоузлов.