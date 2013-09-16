Сентябрь будет дождливым

Во второй половине сентября в Украине сохранится прохладная и преимущественно дождливая погода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

В то же время, по его словам, 16-17 сентября в большинстве регионах страны будет сухо.

«16-17 числа на территории Украины будет преобладать область повышенного атмосферного давления. Без осадков, только на западе во второй половине дня 17 числа ожидаются кратковременные дожди», - сказал Прокопенко.

По его словам, 18 сентября в восточных областях, в Крыму и Приазовье следует ожидать дожди, а уже 19 и 20 числа дожди пройдут по всей Украине, однако наиболее интенсивные осадки ожидаются на юге и востоке.

По прогнозу Гидрометцентра, 21-22 сентября интенсивность дождей на большинстве территории Украины снизится и, начиная с 23 числа и до конца месяца, в стране ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Что касается температурного режима, то, по словам синоптика, в этот период в северных и западных областях столбики термометра днем не поднимутся выше 23°С, а на востоке и юге — + 25°С. При этом с 26 сентября сначала в западных, а после и в южных областях ожидается снижение ночной температуры воздуха на 2-5 градусов.