В Украине завтра пройдут дожди, и станет прохладнее.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, в отдельных районах юга и востока грозы, в центральных, большинстве северных, южных областей и в Крыму сильные дожди, днем в Одесской, Николаевской и Винницкой областях местами очень сильный дождь.

Ветер в западной части страны северо-западный, на остальной территории преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, на юге до 17°, в западных областях местами 6-8°; днем 14-19°, в Крыму, Приазовье и местами в восточных областях 20-25°.

В Киевской области завтра облачно. Сильный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 14-19°.

В столице облачно. Сильный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 14-16°.

13 сентября температура воды в Черном и Азовском морях составляет 19-22°, в районе Одессы 16°; в Днепре возле Киева - 16°.