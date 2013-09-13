Какие делать упражнения против "апельсиновой корки"

14:02, 13 сентября 2013
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Возвращает коже здоровую гладкость

Ты неожиданно обнаружила у себя на бедрах или ягодицах неприятную апельсиновую корочку, и жизнь померкла? Не расстраивайся, выдели каждый день полчаса времени и выполни упражнения против целлюлита. Они способны вернуть яркость твоей жизни и здоровую гладкость твоей коже.

Но помни, что упражнения против целлюлита будут более эффективно работать в комплексе с антицеллюлитными процедурами, здоровым питанием, контрастным душем и ванной.

Тебе будут полезны любые упражнения против целлюлита, которые задействуют мышцы ног, бедер и ягодиц, делая их более упругими и разглаживая кожу.

Упражнения против целлюлита на бедрах:

Возьми гантели, стань ровно, ноги поставь как можно шире, носки разведи в стороны. Плавно приседай, колени параллельно друг другу, 10-15 раз;

Из положения стоя сделай шаг ногой вперед и медленно присядь так, чтобы колено другой ноги опустилось на пол, руками не касаясь пола. Медленно поднимись. Повтори упражнение 10-15 раз, затем поменяй ногу. Если сначала тебе трудно, делай задержки в таком положении;

Стань на колени, прямыми руками обопрись об пол. Одну ногу отведи назад и, не сгибая в колене, совершай махи вверх и вниз 10 раз. Затем поменяй ногу.

Упражнения против целлюлита на ягодицах:

Сядь на пол, выпрями спину, вытяни ноги, руки заведи за голову. В таком положении попробуй перемещаться по полу на ягодицах взад и вперед. Выполняй, пока не почувствуешь усталость;

Ляг на живот, руки согни в локтях и положи под голову. Поочередно поднимай ноги. Повторяй 20 раз каждой ногой.

Ежедневно выполняя упражнения против целлюлита, ты уже через месяц заметишь хорошие результаты.

lady.tochka.net

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