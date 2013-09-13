Женщина может применить неотложную контрацепцию - раз

Женщины всегда очень сильно переживают, если во время близости с мужчиной случайно порвался презерватив, или его вообще забыли одеть в порыве страсти. Если беременность нежелательна или незапланированная, женщина с нетерпением ждет начала месячных.

Есть несколько вопросов, которые чаще всего задают женщины гинекологу в таких случаях. Их интересует: как вычислить, совпал ли случай незащищенного секса с тем периодом женщины, когда забеременеть легче; когда, в какой день можно будет узнать есть беременность или нет, можно ли предупредить беременность, если мужчина уже эякулировал в женщину.

"Женщина должна себе вычислить, когда у нее период овуляции - когда яйцеклетка освобождается от фолликула и больше всего готова оплодотвориться. Эти дни наступают на 14 день после начала предыдущих месячных при регулярном цикле 28 дней, - объясняет гинеколог Светлана Гарматий из Тернополя. - Если ваш незащищенный презервативом половой акт совпал с этими днями, у вас большие шансы забеременеть. Притом помните, что сперматизоиды способны жить в организме женщины до трех дней. "

Тест на беременность можно делать не раньше, чем через 14 дней после акта. За эти дни в организме выработается достаточное количество гормона беременности, который приводит к " полоске ". Гормон появляется после имплантации эмбриона в стенку матки. А имплантация происходит на 7-10 день после овуляции. Но при этом нужно учитывать, что уровень гормона не подскакивает сразу после имплантации, а поднимается постепенно, увеличиваясь каждые сутки в 2 раза. Обычно дни, когда тест уже покажет результат, и совпадают с началом задержки месячных. Поэтому тесты советуют покупать именно в первые дни задержки. Поскольку этот гормон в крови появляется раньше, чем в моче, на 10-й день можно проверить беременность анализом крови. УЗИ может показать беременность на третьей неделе.

"Если произошла экстренная ситуация , когда презерватив порвался, или вы забыли несколько дней принять таблетированные контрацептивы, или вагинальные свечи оказались просроченными, tcnm способ предупредить беременность уже после того, как сперма мужчины попала в организм женщины, - объясняет врач. - Этот же способ используют, когда женщину изнасиловали. Есть препараты для экстренной контрацепции, они работают в течение 72 часов после полового акта. И чем быстрее вы их примете, тем реальнее результат, вы предупредите беременность."

Это две таблетки, которые нужно выпить с промежутком 12 часов. От них в день приема может быть тошнота, болеть голова, низ живота, начаться незапланированные кровавые выделения из влагалища. Также может сбиться цикл следующих месячных.

"Абортом этот способ назвать нельзя, потому что беременности еще не произошло. Менее 5 суток проходит от момента полового акта до наступления беременности, то есть пока не произойдет имплантация оплодотворенной яйцеклетки к эндометрию. И если имплантация уже началась, эти таблетки не оказывают влияния на этот процесс и не могут прервать беременность, которая уже наступила , или помешать развитию эмбриона . Но злоупотреблять этими препаратами нельзя , - отмечает Светлана Игоревна. - Не используйте более одного раза за всю половую жизнь, только в очень экстренных случаях . Ни в коем случае не употребляйте более 2 - х таблеток. Иначе может начаться кровотечение".

gazeta.ua